YPF EVALÚA PONER A LA VENTA ONLINE EL MAMELUCO QUE USA MILEI

Según informó Surtidores.com, el mameluco de YPF que ganó visibilidad pública a partir de una aparición del presidente Javier Milei en streaming, ya funciona como producto comercial en tiendas de estaciones de servicio . Incluso, algunos han recibido como regalo de Navidad un ejemplar pese a que aún no es una prenda tan accesible.

Desde el área de marketing de la compañía mencionaron que la comercialización comenzó en junio de 2025 en la Estación de Servicio ubicada en calle Alcorta, en Buenos Aires, y luego se amplió a cuatro puntos adicionales: AUBASA, Nordelta, y bocas seleccionadas en Salta y Mendoza.

En términos de desempeño, el equipo precisó que «desde ese momento se vendieron más de 120 unidades», con una demanda concentrada mayormente en Alcorta, que continúa siendo el principal punto de salida del producto.

Asimismo, señalaron que para este año se está evaluando un rediseño del modelo para diferenciarlo del que se utiliza en operaciones, especialmente por el vínculo simbólico con Vaca Muerta. Desde marketing detallaron que el producto que se ofrece actualmente al público no es ignífugo, y que esa característica constituye la principal diferencia respecto de versiones de uso operativo.

En paralelo, YPF confirmó que la venta se mantiene por ahora dentro del canal presencial (estaciones de servicio seleccionadas), pero que la compañía ya analiza otras variantes posibles: «Estamos evaluando otras alternativas de venta online», afirmaron desde el área.

Finalmente, desde la compañía confirmaron que el mameluco seguirá disponible durante 2026 y que en los próximos meses se darán a conocer nuevas definiciones sobre el rediseño y la eventual venta online, dos variables que podrían redefinir su desempeño comercial y su rol dentro de la propuesta de tienda.