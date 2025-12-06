LOS AVIONES DE COMBATE F-16 HICIERON UN VUELO RASANTE POR CABA Y MILEI ENCABEZA UN ACTO DE INAUGURACIÓN

El presidente Javier Milei presentó a los aviones caza junto al ministro de Defensa, Luis Petri. (Foto: Captura de Video/Presidencia).

El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial de presentación de los seis nuevos aviones de combate F-16 en Río Cuarto, Córdoba. Está acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri.

Durante la ceremonia, el mandatario vio el desfile aéreo y las demostraciones de vuelo de los F-16, que incluyen maniobras de alta precisión y simulacros de combate.

Más temprano, las aeronaves sobrevolaron por la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera.

Durante su discurso, el presidente Javier Milei sostuvo que con la adquisición de los primeros seis aviones de combate F-16 “vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”.

“Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Ponemos a la patria en el lugar que se merece.”, subrayó.

Con la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa, el mandatario le dedicó unas palabras: “Petri deja un legado enorme y estos aviones son su mayor testamento».

También se refirió a su sucesor, Carlos Presti como “una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria”. “Es un hombre con disciplina y coraje, no nos extraña que sean los políticos de estirpe los que lo critican”, dijo Milei.

En esa línea, el mandatario cruzó a la oposición a quien calificó de mantener “una postura infantil”: “El kirchnerismo se dedicó a resentir la relación entre las fuerzas armadas y la sociedad. La designación del ministro (Presti) se debe a la idoneidad, buscamos a los que más saben de la materia”.