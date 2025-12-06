COMISARÍA DECIMOCUARTA: AMENAZÓ CON UNA RÉPLICA DE UN ARMA A UN VECINO Y FUE DEMORADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana los uniformados demoraron a un joven de 29 años en el Barrio Vista Linda, amenazó con el supuesto arma a otro de 23.

Cerca de las 7, los efectivos tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron las tareas para poder dar con esta persona.

Rápidamente y al encontrarse en recorridas en cercanías del lugar del hecho, los uniformados pudieron dar con el masculino de 29 años, quien tenía en su poder una pistola pavonada gris, tipo airsoft para paintball.

Ante ello, el hombre de 29 fue trasladado a la comisaría y la réplica encontrada en su poder fue secuestrada.

Finalmente, el demorado fue notificado de su aprehensión conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno.

