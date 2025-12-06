NUEVO CÓDIGO PENAL: ¿QUÉ PENAS SUBEN Y QUIÉNES PERDERÁN BENEFICIOS?

El Gobierno de Javier Milei enviará al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal que marca un giro hacia el endurecimiento punitivo. La iniciativa amplía penas en casi todos los capítulos del catálogo penal, restringe al máximo los regímenes excarcelables, incorpora la imprescriptibilidad para delitos graves y elimina beneficios para funcionarios condenados, como las jubilaciones de privilegio.

El tratamiento comenzará en las sesiones extraordinarias que se abrirán el 10 de diciembre . Desde el inicio, el proyecto propone elevar el umbral de castigo en delitos de alta incidencia: el homicidio simple dejaría el rango actual de 8 a 25 años para pasar a 10 a 30 años.

La misma lógica de incremento, con tramos más amplios y techos más altos, se replica en lesiones, delitos viales, abuso de armas, delitos contra la integridad sexual y figuras patrimoniales como robo, hurto o estafa.

Uno de los ejes centrales será el cumplimiento efectivo de las condenas. Según el texto, alrededor del 82% de los delitos deberá purgarse en prisión, lo que implica un recorte drástico de la excarcelación, las morigeraciones y los beneficios anticipados.

La iniciativa también elimina la liberación anticipada para homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y para quienes registren reincidencia. En ese esquema, las perpetuas pasan a consolidarse como penas sin horizonte de reducción.

¿Qué delitos serán imprescriptibles?

El proyecto incorpora además la imprescriptibilidad en delitos considerados de especial gravedad, con foco en homicidios agravados, delitos sexuales, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo y tráfico de estupefacientes. La prescripción dejará de correr para esos casos, aun cuando transcurra el tiempo.

Otro capítulo apunta al funcionamiento del Estado: se dispone que cualquier funcionario condenado penalmente pierda automáticamente su jubilación de privilegio. En paralelo, se amplía el alcance de la legítima defensa para ofrecer un marco jurídico más explícito a quienes actúen para resguardar su vida o la de terceros.

En conjunto, el Gobierno busca enviar un mensaje político y normativo de mayor severidad frente al delito común, el crimen organizado y la corrupción pública.

¿Cómo quedarían las penas con la reforma?

Homicidio simple: de 10 a 30 años (hoy, 8 a 25).

Homicidio agravado: mantiene la perpetua; se agregan supuestos agravados.

Lesiones leves: de 1 a 3 años (hoy, 1 mes a 1 año).

Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años la figura simple y de 3 a 6 la agravada (hoy, de 1 a 3 y de 2 a 4 años).

Abuso de armas: hasta 6 años (hoy, máximo de 3).

Pornografía infantil: de 3 a 12 años (hoy, 3 a 6).

Posesión de pornografía infantil: de 4 a 12 años.

Privación ilegítima de la libertad: de 1 a 4 años (hoy, 6 meses a 3).

Trata de personas: hasta 10 años y de 6 a 15 en su modalidad agravada (hoy, 8 años de máximo).

Hurto: de 1 a 3 años (hoy, 1 mes a 2).

Robo simple: de 3 a 8 años.

Estafa: de 1 a 8 años más multa.

Usurpación: de 3 a 10 años.

Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años, y de 3 a 9 si la víctima es un funcionario.

Portación de armas: de 3 años y 6 meses a 6 años y 6 meses.

Cohecho: de 3 a 10 años.

Delitos que podrían no prescribir

Homicidio agravado.

Abuso sexual en todas sus modalidades y grooming.

Producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil.

Corrupción y explotación de menores.

Sustracción, ocultamiento o retención de menores con fines sexuales.

Trata de personas.

Secuestro extorsivo.

Atentados contra el orden constitucional y el sistema democrático.

Procesos contra organizaciones criminales.

Terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Tráfico y contrabando de estupefacientes.

Delitos de cumplimiento efectivo obligatorio