CONTINÚA LA ASISTENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

El Gobierno del Chaco continúa desplegando un amplio operativo de asistencia en las localidades afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Con presencia sostenida en el territorio, equipos de distintas áreas trabajan de manera coordinada para brindar respuestas concretas a las familias damnificadas.

El abordaje integral incluye tareas de asistencia social, sanitaria y logística, con la participación de ministerios, organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos técnicos que recorren las zonas más comprometidas. En cada punto, se prioriza la atención directa a vecinos, la entrega de insumos básicos y el relevamiento permanente de necesidades.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se avanza con la distribución de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, mientras que el sistema de Salud refuerza la atención en centros de evacuados y comunidades afectadas, con controles médicos, vacunación y seguimiento de pacientes.

En paralelo, personal de Infraestructura y Servicios trabaja en el acondicionamiento de caminos, desagües y accesos, con el objetivo de restablecer la conectividad en sectores anegados. Estas tareas son fundamentales para garantizar el ingreso de la asistencia y facilitar la circulación en las localidades.

El operativo cuenta además con la colaboración de la Policía del Chaco y equipos de emergencia, que intervienen en traslados, asistencia preventiva y resguardo de las familias. La articulación con los municipios también resulta clave para optimizar los recursos y ampliar el alcance de las acciones.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la presencia en territorio continuará durante los próximos días, con monitoreo constante del Gobernador Zdero de la situación climática y social. “Estamos acompañando a cada familia afectada, con un Estado presente y un equipo comprometido que trabaja sin descanso”, afirmaron.

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