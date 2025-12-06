TENÍA UN BEBÉ, SU MARIDO LA MATÓ Y LA JUSTICIA LO DECLARÓ INIMPUTABLE: EL FEMICIDIO DE MARÍA ELVIRA FABARO

La escena que encontró la policía el 19 de enero de 2024 en una casa de la localidad de Florida, en Vicente López, fue impactante. María Elvira Fabaro, licenciada en administración de empresas de 38 años, estaba tirada en el piso con la cara desfigurada por los golpes y 85 tajos en el cuerpo. Ya estaba muerta y su bebé, de apenas siete días, dormía en una cuna muy cerca de ella ajeno a la tragedia.

Lucas Ezequiel Polito Gorosito, pareja de María Elvira y padre de su hijo, fue acusado por el femicidio y llegó a juicio, a punto de cumplirse el primer aniversario del crimen, con una perpetua casi asegurada. Sin embargo, en un fallo atípico, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro ordenaron que permanezca 30 años internado en la Unidad N° 34 de Melchor Romero, un hospital penitenciario para personas con problemas de salud mental.

“Lo absolvieron de responsabilidad penal, no lo condenaron y le dictaron una medida de seguridad por la peligrosidad”, explicó a TN Sebastián Cuevas, el abogado que representa a la familia de la víctima, que ya apeló al Tribunal de Casación para que se revise la sentencia.

Y explicó: “Lo que nosotros decimos es que, de acuerdo a conductas previas al crimen, concomitantes y posteriores al hecho, Polito se encontraba en pleno estado de consciencia con lo cual realmente es imputable, más allá de alguna patología psiquiátrica de base”.

El recurso, señaló el letrado, busca que se evalúe de nuevo la prueba al considerar que “fue arbitraria y absurda” la valoración que hizo el tribunal. “Nosotros esperábamos una pena ejemplar por el crimen espeluznante que cometió”, lamentó por su parte Luis Fabaro, padre de María Elvira.

Elvira había dado a luz a su bebé una semana antes de ser asesinada. (Foto: Facebook/Justicia por Elvira).

“Polito puede haber inventado varios síntomas después, pero en ese momento estaba bien. Cuando hay un brote psicótico está alterada la consciencia y permanece así durante un tiempo prolongado. No fue su caso”, afirmó Fabaro.

Y subrayó: “Esa noche lo atendieron en una guardia de salud mental y no necesitó ni siquiera un sedante. Solo le inyectaron un calmante por el dolor en la mano, le dolía por cómo había golpeado a mi hija”.

El femicidio de María Elvira Fabaro

El 12 de enero de 2024, María Elvira dio a luz a su bebé y activó para ella misma, sin saberlo, una macabra cuenta regresiva.

La familia de la víctima apeló el fallo para que se revise la sentencia. (Foto: Facebook/Justicia por Elvira).

El viernes 17, Polito, contador de 43 años y padre de su hijo recién nacido, la atacó salvajemente.

“No solo la golpeó en la cara, la apuñaló 85 veces con una tijera”, resaltó a este medio el papá de la mujer asesinada. Tras el crimen, Fabaro apuntó que el femicida estuvo alrededor de una hora y media solo con el cuerpo, tiempo suficiente para alterar la escena y un indicio también de que tenía plena consciencia de lo que había hecho.

“Colocó la tijera en la mano de mi hija para hacer parecer que se había autoinfligido las heridas y destruyó su celular (para eliminar evidencias)”, destacó el padre de la víctima. Después, Polito usó el teléfono de María Elvira para llamar a su jefa y contarle lo que había pasado y a su papá, que fue inmediatamente a la casa y esperó con él que llegara la policía.

Esa misma noche Polito fue detenido y trató de defenderse con distintas versiones. Primero sostuvo que su mujer había intentado matar al bebé y después se suicidó. Con el correr de las horas se desdijo y aseguró en cambio no recordar nada de lo ocurrido.

Finalmente, empezó a actuar como una persona alienada, con el objetivo de ser declarado inimputable. Aún así, Polito fue detenido y llegó en esa misma condición al juicio que días atrás se llevó a cabo por el femicidio de María Elvira Fabaro en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro.

La familia de María Elvira Fabaro difundió la imagen del femicida. (Foto: Facebook/ Justicia por Elvira).

Las pruebas que marcaron el juicio

Durante el proceso, salieron a la luz detalles estremecedores:

La escena del crimen: la tijera fue encontrada en la mano de la víctima, pero un perito forense aseguró que “había sido colocada” y que los golpes en la cabeza la dejaron inconsciente antes de las puñaladas.

y que los golpes en la cabeza la dejaron inconsciente antes de las puñaladas. La autopsia: el informe médico confirmó el “hundimiento de cráneo, rostro desfigurado y 85 cortes”.

rostro desfigurado y 85 cortes”. Las acciones del acusado: Polito rompió su propio celular, pero usó el de Elvira para llamar a su jefa y confesarle: “La maté”.

El bebé: el argumento de que Elvira intentó matar a su hijo fue descartado. El recién nacido estuvo 48 horas en observación y los estudios confirmaron que estaba en perfecto estado.

La polémica del fallo

La fiscalía y la querella pidieron la pena máxima: prisión perpetua. Sin embargo, en un fallo dividido, los jueces declararon a Polito inimputable.

En vez de una condena de cárcel, la Justicia ordenó su internación por 30 años en la Unidad N° 34 de Melchor Romero, – un hospital psiquiátrico para detenidos con problemas de salud mental -,donde estaba alojado de manera preventiva.

Entre los fundamentos del fallo, el juez Alberto Ortolani sostuvo que quedó probada la autoría de Polito en el crimen, pero que existen dudas sobre su capacidad para comprender sus actos.

“La peligrosidad, en su persona, está latente”.

En este sentido, los magistrados resaltaron los testimonios y los informes psiquiátricos y psicológicos que diagnosticaron al acusado con esquizofrenia paranoide crónica y advirtieron que puede ser violento tanto para sí mismo como para terceros.

Según el tribunal, Polito mostró un “marcado desinterés en someterse rigurosamente y con la constancia debida al único tratamiento posible frente a la enfermedad crónica que padece”, por lo que “la peligrosidad, en su persona, está latente”. Por eso, en ausencia de otro medio para neutralizarla, ordenaron la medida de seguridad restrictiva de 30 años.

Durante ese período de tiempo, además, ordenaron que se le realicen informes mensuales y que sea inscripto en el Registro de Personas con Padecimientos Mentales.

La decisión generó un profundo dolor y rechazo en la familia de la víctima, que denunció que el acusado “simuló síntomas” para evitar la prisión y que podría seguir representando un peligro no solo para ellos sino también para la sociedad.

“Él tuvo un montón de tiempo para minupular la escena. Tiempo para colocar la tijera en la mano de la víctima, de realizar llamadas telefónicas, todos actos que permiten inferir que estaba consciente en el momento del hecho”, explicó a TN el abogado de la familia, Sebastián Cuevas.

Por este motivo, como particulares damnificados, recurrieron el fallo al igual que la fiscalía y ahora esperan que esos recursos sean elevados al Tribunal de Casación: “Entendemos que es una causa muy compleja pero pedimos que se valore toda la prueba, no solo la prueba pericial”,

Por su parte, Luis, el papá de María Elvira, resaltó: “Los jueces tomaron referencia de lo que informaron los psicólogos de parte que evaluaron al asesino meses después del hecho».

Los días previos al crimen y el futuro del bebé

Si bien no hay registros de antecedentes de violencia física en la pareja, Fabaro describió a su exyerno como un hombre al que “le gustaba imponerse”, solía involucrarse en discusiones sin sentido y “era algo celoso” de María Elvira.

En los días previos al femicidio, relató el hombre, el nacimiento de su primer hijo no había alterado en nada la rutina de Polito. “El martes de esa semana había ido a jugar al fútbol y el jueves – el día anterior al crimen – salió con un amigo a la noche. No le importaba el estado vulnerable de mi hija, la dejaba sola con el bebé”, detalló.

El viernes 19 la mató. “Tal vez ella le pudo haber recriminado su actitud y él la agredió. La debe haber desmayado a golpes, pensó que la había matado y la remató con la tijera”, arriesgó Fabaro.

A casi un año de aquel momento que partió de dolor a su familia, Luis Fabaro insiste con la necesidad de que Polito sea condenado por femicidio a la pena de prisión perpetua. “No queremos que haya posibilidades de que sea liberado antes”, enfatizó.

En tanto, el hijo de la pareja, que hoy tiene un año y 11 meses, vive con sus abuelos maternos desde que tenía nueve días. “Es un trabajo arduo criar a un chico. Yo tengo 74 años y mi esposa 72, somos grandes…”, señaló el papá de María Elvira. Asimismo, destacó: “Lo más importante es que crezca con cariño y amor”.

La familia paterna del nene, siguió, nunca se comunicó con ellos después de lo ocurrido ni intentó una revinculación. De todas formas, ellos tampoco esperan ni quieren que eso suceda.“A Polito no queremos verlo nunca más en nuestra vida, es terrible lo que nos hizo”, concluyó.

El pedido de Justicia, firme en las redes. (Foto: Facebook).

“Un sistema que avala femicidas”

A través del grupo creado en Facebook para pedir justicia por el femicidio, el entorno más cercano de María Elvira fue compartiendo las novedades judiciales y también expresó su decepción por la resolución de los jueces.

“Una cosa es clara: Polito es una persona que sabe lo que hizo y buscó en todo momento no hacerse responsable de la muerte de Elvira. Elvira nunca fue el amor de su vida. Les mintió a todos. Elvira fue víctima de un hombre violento y manipulador, como es Lucas Ezequiel Polito Gorosito”, indicaron.

Y cerraron: “No naturalicemos el maltrato. Con esta sentencia queda patente la falta de perspectiva de género y las deficiencias de un sistema judicial que avala femicidas. Estamos desprotegidos ante un sistema incapaz de velar por las víctimas, que privilegia a los agresores».