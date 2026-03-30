LIONEL SCALONI CONFIRMÓ LA LISTA DE 55 JUGADORES: LAS FIJAS, LOS CANDIDATOS Y LOS TAPADOS PARA EL MUNDIAL 2026
El entrenador campeón del mundo presentó la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 y analiza un amistoso internacional exigente antes del debut.
Luego del flojo rendimiento ante Mauritania, el cuerpo técnico de la Selección Argentina decidió enfocarse en la preparación final de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. En ese marco, Lionel Scaloni confirmó que ya presentó ante la AFA la lista preliminar de 55 futbolistas, el máximo permitido por la FIFA para bloquear jugadores antes del torneo.
«La tengo bastante clara», aseguró el entrenador, dejando entrever que el núcleo principal de los 26 convocados está prácticamente definido. La lista ampliada funciona como respaldo ante posibles lesiones en el tramo final de la temporada europea, una situación que el cuerpo técnico sigue de cerca para evitar imprevistos de último momento.
Además, el DT campeón del mundo anticipó la posibilidad de disputar un amistoso internacional de alto nivel antes del inicio del certamen, con Serbia como uno de los rivales probables. El objetivo es sumar una prueba exigente fuera del país para medir el rendimiento del plantel.
Los nombres que aparecen como fijos en la Selección Argentina
En el arco, Emiliano Martínez se perfila como titular indiscutido, con Gerónimo Rulli como principal alternativa. Para el tercer puesto aparece Juan Musso, mientras que Walter Benítez y Facundo Cambeses quedaron al margen en esta etapa.
En la defensa hay una base consolidada con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel en el lateral derecho, mientras que Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez aparecen como opciones centrales. Nicolás Tagliafico se mantiene como referencia en el lateral izquierdo.
Entre las alternativas figuran Leonardo Balerdi, Marcos Senesi y Lucas Martínez Quarta, además de Facundo Medina, Marcos Acuña y Gabriel Rojas. También aparecen como apuestas Tomás Palacios y Agustín Giay, mientras que Juan Foyth quedó descartado por su lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.
En el mediocampo, los nombres con mayor presencia son Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás González, Giuliano Simeone y Nico Paz. También aparecen en consideración Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono. Giovani Lo Celso continúa en evaluación por su lesión, mientras que Valentín Carboni quedó descartado.
Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez lideran el ataque
En la ofensiva, Lionel Messi encabeza la lista junto a Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Entre las alternativas aparece José Manuel López, quien sumó terreno en la consideración del cuerpo técnico. Otros nombres que quedaron relegados por el momento son Valentín Castellanos, Paulo Dybala, Ángel Correa, Santiago Castro y Alejandro Garnacho.
El antecedente de Enzo Fernández, quien se ganó un lugar en Qatar 2022 con muy poco recorrido previo en la Selección Argentina, mantiene abiertas las posibilidades para algunos futbolistas que buscan meterse en la lista definitiva.
Tras la cancelación de la Finalissima ante España y el amistoso frente a Qatar en Doha, la Albiceleste afrontará los compromisos ante Mauritania y Zambia en La Bombonera, que servirán como última evaluación antes de definir los 26 jugadores que intentarán conquistar una nueva estrella mundial.