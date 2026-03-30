El precio del barril de petróleo sigue en alza y suma más presión sobre la inflación

Además,

decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles que debía aplicarse el 1 de abril.

El ajuste por inflación de ese gravamen venía siendo aplicado de manera parcial para evitar un impacto fuerte en los precios finales.

En tanto, los futuros del Brent ganaban hoy 3,2 dólares, o un 2,8%, a 115,77 dólares por barril, tras cerrar el viernes con un alza del 4,2%. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 1,87 dólares, o un 1,9%, a u$s101,51, después de avanzar un 5,5% en la sesión anterior.

«El mercado ha descartado prácticamente la posibilidad de un fin negociado de la guerra, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre las conversaciones ‘directas e indirectas’ en curso con Irán, y se prepara para una fuerte escalada de las hostilidades militares», afirmó Vandana Hari, de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán se han estado reuniendo «de forma directa e indirecta» y que los nuevos líderes iraníes se han mostrado «muy razonables», mientras siguen llegando tropas estadounidenses a Oriente Medio.

No obstante, el ejército israelí afirmó el lunes que estaba atacando las infraestructuras del gobierno iraní en todo Teherán.

Las subidas del precio del petróleo se vieron frenadas sólo de forma temporal por la declaración de Trump de que suspendería los ataques contra la red energética de Irán hasta el 6 de abril.

«La ampliación del plazo por parte de Trump hasta el 6 de abril —fecha en la que Estados Unidos podría reanudar los ataques contra la infraestructura energética iraní— no ha tenido ningún efecto tranquilizador. El mercado pide ahora señales concretas de distensión, no solo retórica», señaló SEB Research en una nota.

El Brent se ha disparado cerca de un 60% este mes, su mayor alza mensual registrada en los datos de LSEG desde 1988, superando las subidas registradas durante la Guerra del Golfo de 1990. El WTI, por su parte, acumula un avance del 52%, su mayor mejora mensual desde mayo de 2020.

El mercado energético internacional atraviesa una de las etapas de mayor tensión en décadas. En las últimas jornadas, los operadores de derivados han comenzado a posicionarse masivamente en opciones de compra, apostando a que el crudo Brent romperá su techo histórico para alcanzar, al menos, los 150 dólares por barril hacia finales de abril. Este movimiento responde directamente a la parálisis en el suministro provocada por la guerra en Medio Oriente, que mantiene estrangulado el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del Brent ha experimentado una escalada meteórica de casi el 50%. Actualmente, el barril para entrega en mayo cotiza en torno a los 107 dólares, pero la volatilidad extrema domina las pizarras ante la incertidumbre sobre la duración del bloqueo en una vía por la que circula la quinta parte del petróleo mundial. A pesar de los intentos diplomáticos entre Washington y Teherán por hallar una salida negociada, los inversores están blindando sus carteras ante escenarios de escasez absoluta.