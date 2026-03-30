BONOS ANSES: EL EXTRA QUE SE PAGARÁ POR ÚNICA VEZ QUE OTORGA HASTA $500.000

E.l extra que se pagará por única vez que otorga hasta $500.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.

abril de 2026, el pago por Adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $476.268. Más información en anses.gob.ar. Para, el pago porse posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los. Más información en

Quiénes pueden cobrar los $476.268 en la ANSES El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos: