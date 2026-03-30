BONOS ANSES: EL EXTRA QUE SE PAGARÁ POR ÚNICA VEZ QUE OTORGA HASTA $500.000
Los requisitos para acceder a un importante monto el próximo mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
Quiénes pueden cobrar los $476.268 en la ANSES
El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos:
- Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.
- Personas que cobran el Seguro de Desempleo.
- Trabajadores temporarios y de temporada.
- Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).