Quién es Soledad Palameta Miller, la científica argentina detenida en Brasil

Tras mudarse a Brasil, consolidó su carrera en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), una de las instituciones más prestigiosas de la región, donde obtuvo un segundo doctorado y escaló hasta posiciones de liderazgo:

Cargo actual: Docente y coordinadora del Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria de la Unicamp.

Docente y coordinadora del Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria de la Unicamp. Especialización: Experta en vigilancia epidemiológica y desarrollo de vacunas bajo el enfoque de «Una Salud» (integración de salud humana, animal y ambiental).

Experta en vigilancia epidemiológica y desarrollo de vacunas bajo el enfoque de «Una Salud» (integración de salud humana, animal y ambiental). Experiencia crítica: En su perfil profesional destacaba su capacidad para manipular patógenos en niveles de bioseguridad NB2 y NB3, que incluyen cepas de alta peligrosidad como la influenza H1N1, H3N2 y H5N1.

Las acusaciones y la detención:

La científica fue detenida por la Policía Federal en San Pablo el pasado lunes, tras una denuncia de la propia universidad por la desaparición de muestras en un área de máxima seguridad. Los cargos que enfrenta son: robo y fraude procesal; y transporte indebido de material genéticamente modificado, violando protocolos internacionales de bioseguridad.

La defensa y el estado de la causa:

Tras pasar dos días detenida, la investigadora rosarina recuperó la libertad provisoria, aunque bajo medidas cautelares estrictas: tiene prohibido el ingreso a la universidad y no puede salir de Brasil mientras dure el proceso.

Su defensa sostiene una versión técnica: niegan que exista un «robo» con fines criminales o de tráfico. Argumentan que la científica trasladó las muestras a otras heladeras (algunas halladas en la Facultad de Ingeniería de Alimentos) para continuar con sus investigaciones personales ante la supuesta falta de un espacio adecuado propio.

La justicia también ha puesto la lupa sobre su esposo, Michael Edward Miller, mientras la Unicamp intenta determinar si el descarte de material en residuos comunes pudo haber representado un riesgo sanitario, aunque por el momento descartaron episodios de contaminación ambiental.