AXEL KICILLOF CRUZÓ A JAVIER MILEI POR EL CASO YPF: «DARLE LA RAZÓN A LOS BUITRES ES RIESGOSO»
En el marco de una conferencia de prensa, el gobernador bonaerense celebró el fallo pero invitó al Presidente a tener «prudencia».
El gobernador Axel Kicillof brindó este lunes una conferencia de prensa en la que analizó el reciente giro judicial en Estados Unidos, donde la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar u$s 16.100 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF.
Con un tono firme, el mandatario bonaerense calificó la decisión como un triunfo de la soberanía y lanzó duras críticas a la postura del gobierno de Javier Milei frente al litigio y a su nueva versión, en la que busca adjudicarse el fallo.
Uno de los puntos más fuertes de la exposición de Kicillof fue el señalamiento a la actitud del Gobierno Nacional. El gobernador acusó al oficialismo de haber dado el juicio por perdido e incluso de haber intentado negociar pagos innecesarios.
«Observar al Presidente darle la razón a los buitres es riesgoso y contrario al interés de nuestro país», sentenció el mandatario provincial, que reveló que el ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido gestiones para abonar la sentencia de primera instancia, algo que ahora quedó desactivado por el nuevo fallo.
A su vez, Kicillof invitó a Milei a tener «prudencia», advirtiendo que si el propio Gobierno insiste en que la nacionalización estuvo mal hecha, solo les da argumentos a los demandantes para futuras instancias.
Axel Kicillof y la defensa de la Ley sobre los Estatutos
El gobernador repasó la lógica jurídica que permitió revertir el fallo de la jueza Loretta Preska. El núcleo del debate era si debía primar el estatuto privado de la empresa o la ley de expropiación argentina. “La ley de nacionalización está por encima del estatuto de YPF privatizada. Cuando se aplica la ley de expropiación, no se tienen en cuenta los contratos entre privados”, subrayó.
Además, Kicillof recordó que el juicio se originó cuando un accionista minoritario en quiebra vendió su derecho a litigar a Burford Capital por apenas u$s 15 millones, buscando una ganancia sideral a costa del Estado argentino.
A su vez, el gobernador vinculó la recuperación de 2012 con el «desastre absoluto» que, según su visión, significó la privatización de los años 90 bajo la gestión de Repsol:
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Vaciado de reservas: Detalló que la producción y las reservas de gas y petróleo se desplomaron, transformando a la Argentina de un país con superávit energético a uno con un déficit de u$s 12.000 millones.
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Consenso político: Destacó que la nacionalización contó con 208 votos a favor en el Congreso, con la excepción del PRO, al que acusó de priorizar siempre la gestión privada por sobre el interés nacional.
Finalmente, el gobernador celebró que la justicia de EEUU «pusiera las cosas en su lugar» y ratificó que la estrategia legal sostenida durante años —basada en la primacía de la ley argentina— demostró ser la correcta para defender los recursos del país.