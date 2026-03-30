DECISIÓN POLÍTICA Y RESULTADOS: EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO SE INTENSIFICA

En una rueda de prensa, realizada en la Jefatura de Policía, el ministro Hugo Matkovich junto a autoridades del área de Seguridad provincial encabezaron un reconocimiento al trabajo y a los avances logrados en la lucha contra el narcotráfico en el Chaco.

Durante el encuentro, se agradeció especialmente la labor de la ex fiscal de antidrogas, María Eugenia Arechavala, cargo que deja para pasar a ser fiscal de la Cámara de Apelaciones. “Sabemos que el deber fue cumplido”, indicó el ministro y destacó el trabajo que, durante más de 2 años, llevaron adelante en el combate contra el narcomenudeo.

En su mensaje, el funcionario provincial subrayó que esta lucha, implementada en la provincia, permitió avanzar en la persecución del delito, con resultados concretos en el territorio. “Hemos trabajado codo a codo contra un flagelo que avanza y que antes no tenía una estructura específica para su abordaje”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la actual gestión impulsó una fuerte decisión política para combatir el narcotráfico “en las calles, en las rutas y en los barrios”, destacando el trabajo articulado entre la Policía y la Justicia. En ese sentido, aseguró que los resultados obtenidos posicionan al Chaco como referencia para otras provincias que buscan implementar el mismo sistema.

Además, se hizo hincapié en la necesidad de continuar con políticas públicas que enfrenten el delito de manera integral, incluyendo acciones sobre el consumo problemático.

En otro tramo, el funcionario ratificó la política de expulsión de delincuentes extranjeros que cometan delitos en la provincia, en articulación con organismos nacionales como Migraciones. “El que las hace, las paga”, afirmó.

Por otra parte, se refirió también a la seguridad vial y pidió mayor responsabilidad a la ciudadanía, especialmente en el uso de motocicletas y en prácticas peligrosas como el uso de elementos ilegales en la vía pública. En ese marco, llamó a la reflexión de padres y tutores ante situaciones que involucran a menores.

Durante la rueda de prensa junto al jefe de Policía, Fernando Romero, se anunciaron avances en infraestructura policial, incluyendo nuevas comisarías, refacciones de dependencias y la construcción de edificios para divisiones especiales como Infantería, Medicina Legal y Antecedentes Personales.

Asimismo, se informó sobre la recuperación de espacios y regularización de inmuebles policiales, además de la futura implementación de áreas específicas para la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.

En materia preventiva, se destacó la continuidad del programa Vigía, orientado al monitoreo y control de establecimientos educativos, con recorridos permanentes y el uso de tecnología GPS.

Finalmente, las autoridades destacaron el compromiso de profundizar las políticas de seguridad, fortalecer el trabajo conjunto con la Justicia y continuar avanzando en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos en toda la provincia.

Estuvieron presentes la jueza de Garantía del Juzgado Nº5, Belén Chapresto; la subsecretaria contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Analía Ramírez; y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero. También participaron integrantes de las fiscalías y autoridades policiales.

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