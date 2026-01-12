LÍNEA 108: TRABAJO ARTICULADO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Las intervenciones incluyen asistencia social, acompañamiento, evaluación de riesgos, derivaciones correspondientes y la articulación de recursos para dar respuesta a las problemáticas detectadas.

Ante la emergencia climática que afectó a la ciudad de Resistencia, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco, a través de la Línea 108, lleva adelante un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia, con el objetivo de brindar una respuesta integral, rápida y coordinada a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, los equipos técnicos y operativos de los distintos organismos intervinientes desarrollan acciones conjuntas en territorio para atender de manera prioritaria a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que viven solos, presentan dificultades de movilidad o se ven afectados directamente por las inclemencias climáticas.

Asimismo, se realizan relevamientos permanentes para identificar casos que requieran atención urgente, coordinando acciones de contención, asistencia inmediata y seguimiento de cada situación, con el objetivo de garantizar la protección integral de las personas mayores y preservar su bienestar.

La Línea 108 continúa funcionando como el canal específico de atención para la problemática de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, permitiendo recepcionar consultas, solicitudes de asistencia y denuncias, así como activar de manera inmediata los protocolos de intervención previstos para estos casos. A través de esta herramienta, se fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias sociales y climáticas.

LA LÍNEA 108 HABILITADA TODOS LOS DÍAS

La Línea 108 se encuentra habilitada todos los días del año, en el horario de 6:30 a 00:00, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial y del Municipio de Resistencia de trabajar de manera articulada y sostenida para proteger a los adultos mayores, garantizando su atención y cuidado ante situaciones de emergencia y vulnerabilidad social.

