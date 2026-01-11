ANSES: LO QUE COBRARÁN LAS AUH CON DISCAPACIDAD EN ENERO 2026

ANSES dio a conocer los montos de la AUH con discapacidad y el calendario de pagos de enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.

Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.

Quiénes acceden a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES La AUH tendrá un ajuste del 2,5% en enero. Estos son los grupos de beneficiarios que podrán acceder a la asistencia de la AUH por Discapacidad:

Trabajadoras en relación de dependencia

Usuarios que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadoras monotributistas

Trabajadoras de temporada

Trabajadoras rurales

Beneficiarios que cobren la Prestación por Desempleo

Usuarios que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Beneficiarios que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Titulares de jubilaciones y pensiones Monto de la AUH Hijo con Discapacidad ANSES descuenta una parte del beneficio todos los meses y la entrega más adelante, una vez que se presenta la Libreta AUH. Ese trámite confirma que el menor asiste a la escuela, cumple con los controles médicos y tiene las vacunas al día.