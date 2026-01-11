ANSES: LO QUE COBRARÁN LAS AUH CON DISCAPACIDAD EN ENERO 2026
El organismo anunció un incremento del 2,5% en sus prestaciones para el primer mes del 2026. También dio a conocer el calendario de pagos. Los detalles en la nota.
Quiénes acceden a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES
Estos son los grupos de beneficiarios que podrán acceder a la asistencia de la AUH por Discapacidad:
- Trabajadoras en relación de dependencia
- Usuarios que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
- Trabajadoras monotributistas
- Trabajadoras de temporada
- Trabajadoras rurales
- Beneficiarios que cobren la Prestación por Desempleo
- Usuarios que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Beneficiarios que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
- Titulares de jubilaciones y pensiones
Monto de la AUH Hijo con Discapacidad
ANSES descuenta una parte del beneficio todos los meses y la entrega más adelante, una vez que se presenta la Libreta AUH. Ese trámite confirma que el menor asiste a la escuela, cumple con los controles médicos y tiene las vacunas al día.
- Asignación Universal por Hijo: $125.518
- AUH por Discapacidad: $408.705
- Asignación Familiar por Hijo: $62.765
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
Calendario de pagos de la AUH de enero 2026
- DNI 0: 9 de enero
- DNI 1: 10 de enero
- DNI 2: 13 de enero
- DNI 3: 14 de enero
- DNI 4: 15 de enero
- DNI 5: 16 de enero
- DNI 6: 17 de enero
- DNI 7: 20 de enero
- DNI 8: 21 de enero
- DNI 9: 22 de enero