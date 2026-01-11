ARCA: REQUISITOS PARA LOS MONOTRIBUTISTAS ANTES DE REALIZAR LA RECATEGORIZACIÓN

En esos casos, el organismo notifica al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento. Desde el portal de Monotributo, con clave fiscal, se pueden ver los motivos de la recategorización y, si no se está de acuerdo, se puede presentar un reclamo en un plazo de 15 días mediante Presentaciones Digitales.