MENOS PRESIÓN FISCAL: CHACO BAJA INGRESOS BRUTOS AL 2,90%

Desde el 1 de enero de 2026, se encuentra vigente la reducción de las alícuotas general y mayorista del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al 2,90%. “Esto es un hito y nos coloca entre las provincias con menor ingresos brutos en el país, para apoyar al sector privado”- afirmaron desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas.



Esta medida expresa un cambio de paradigma en la administración provincial, que deja atrás la presión fiscal asfixiante y apuesta a un Estado que acompaña, ordena y genera condiciones para crecer, junto a quienes invierten, producen y trabajan todos los días en el Chaco.

En esta misma línea, el Gobierno provincial implementó (desde el año pasado) alivios fiscales para sectores estratégicos, como al campo, los alquileres, los productores de seguros y el comercio, reafirmando una política que prioriza la actividad económica real y el desarrollo territorial.

A su vez, se había establecido también el impuesto a los billetes de lotería, con una decisión clara y solidaria: el 80% de lo recaudado destinado a la salud pública, fortaleciendo el sistema sanitario y garantizando que los recursos vuelvan a la gente.

Desde el Ejecutivo provincial, además destacaron que estas acciones forman parte de un modelo de gestión responsable y con rumbo, que ordena las cuentas públicas, baja impuestos y reinvierte en áreas prioritarias, sin improvisaciones ni parches.

