BUSCAN A NICOLÁS GERMÁN AQUINO, UN ADOLESCENTE QUE DESAPARECIÓ HACE 5 DÍAS EN RESISTENCIA

La Policía del Chaco emitió una solicitud de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Nicolás Germán Aquino, un adolescente de 17 años que desapareció hace 5 en Resistencia.

El adolescente fue visto por última vez el 29 de mayo en la capital chaqueña. Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo largo de color gris, campera gris y zapatillas de color negro.

Aquino mide 1,50 metros, es de tez trigueña, contextura física delgada y cabello negro.

Desde la institución policial solicitaron que cualquier dato del joven sea reportado a la Comisaría Sexta, a través del contacto 3624386871; también puede informarse al servicio 911 o a la dependencia de policía más cercana.