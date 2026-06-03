BUSCAN A NICOLÁS GERMÁN AQUINO, UN ADOLESCENTE QUE DESAPARECIÓ HACE 5 DÍAS EN RESISTENCIA
La Policía emitió la solicitud de información para encontrar al joven.
La Policía del Chaco emitió una solicitud de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Nicolás Germán Aquino, un adolescente de 17 años que desapareció hace 5 en Resistencia.
El adolescente fue visto por última vez el 29 de mayo en la capital chaqueña. Al momento de su desaparición vestía un pantalón deportivo largo de color gris, campera gris y zapatillas de color negro.
Aquino mide 1,50 metros, es de tez trigueña, contextura física delgada y cabello negro.
Desde la institución policial solicitaron que cualquier dato del joven sea reportado a la Comisaría Sexta, a través del contacto 3624386871; también puede informarse al servicio 911 o a la dependencia de policía más cercana.