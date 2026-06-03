DETECTAN UN CAMIÓN BUSCADO POR ESTAFA Y UNA MOTO ROBADA DESDE 2025

Un camión con pedido de secuestro por una causa de estafa y una motocicleta denunciada como robada el año pasado fueron incautados por personal de la Planta Verificadora de Resistencia, durante inspecciones de rutina.

El primero de los casos tuvo lugar cuando un joven de 20 años se presentó para realizar la verificación física de un camión Mercedes Benz. Aunque las numeraciones identificatorias del vehículo no presentaban anomalías, una consulta en la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) reveló que el rodado era requerido por la Justicia de la provincia de La Rioja.

Según los registros oficiales, el camión tenía un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por presunta estafa, con intervención de un juzgado riojano.

Horas más tarde, durante otro control, los verificadores detectaron una situación similar con una motocicleta Honda Biz de color blanco. Al cotejar los datos en el padrón unificado, comprobaron que el vehículo era buscado por una denuncia de hurto radicada durante 2025.

Ante ambas situaciones, los vehículos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia. Además, las personas que se presentaron con los rodados fueron notificadas sobre las actuaciones iniciadas mientras se avanza en la investigación para determinar cómo llegaron a su poder.