FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA: REALIZAN UN TERCER ALLANAMIENTO EN LA CASA DE CLAUDIO BARRELIER

Se trata del tercer allanamiento que se realiza en la casa donde se cree que Barrelier asesinó a Agostina entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de mayo, para luego trasladar los restos hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra.

Qué se descubrió en los allanamientos anteriores

Es el tercer allanamiento en la casa de Claudio Barrelier

El primer procedimiento se llevó a cabo el miércoles 27, pocas horas después de la detención de Barrelier y de que se conociera un video en el que se veía a la adolescente ingresando a la casa. En esa instancia, se realizó una inspección de la cual participó la División Canes de la Policía de Córdoba en busca de rastros biológicos y de olor de la menor con el objetivo de confirmar si había estado en el lugar.

Un segundo allanamiento tuvo lugar el viernes 29 ante la sospecha de que la vivienda había sido limpiada en reiteradas ocasiones y de que se registraran movimientos extraños en el interior de la casa durante la noche previa.

La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba Gentileza El Doce

Aquel allanamiento fue uno de los más determinantes. Las pruebas con el reactivo luminol detectaron manchas de sangre en distintos sectores de la casa. Además, los peritos secuestraron trapos y productos de limpieza, confirmando la hipótesis de que la escena del crimen había sido lavada dos veces para borrar evidencias.

Durante esa jornada, tres mujeres fueron retiradas en un patrullero y trasladadas a una dependencia policial para prestar declaración y determinar cuál era su presencia en la vivienda del imputado. En la misma casa, Barrelier convivía junto a su actual pareja y su hija, mientras que un matrimonio alquilaba una pieza en el primer piso.

Una de las principales problemáticas que enfrenta este nuevo allanamiento es que, al igual que durante los anteriores, la escena no fue preservada. Desde aquel sábado 23, todos los integrantes de la vivienda continuaron habitando el lugar.