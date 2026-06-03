A pesar del abierto desafío a la decisión de Javier Milei, Patricia Bullrich negó fractura en el Gobierno

Qué dijo Patricia Bullrich

«El bloque LLA tiene muchos temas por delante. Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque», detalló Bullrich. Al ser consultada sobre si hay posibilidad de una fractura del bloque oficialista en el Senado, Bullrich fue terminante: «No de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro».

«Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando», aseguró sobre el futuro de la estrategia legislativa del Gobierno.

Posteriormente, al ser indagada por la situación particular del pliego que despertó las diferencias con Milei, Bullrich ahondó: «Hacía años el país ponía pliegos y sacaba los pliegos. Uno se lo ponía y el otro lo sacaba, el otro lo ponía y el otro lo sacaba. Ahora, este Gobierno ha decidido hacer una revolución en la justicia».

Patricia Bullrich

«Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con sus problemas», remarcó.

El giro de Bullrich generó desconcierto en el Senado. Entre quienes habrían firmado aquel dictamen figuran legisladores libertarios —incluida Bullrich— y también aliados habituales del oficialismo. Sin embargo, el listado de firmas no fue difundido públicamente, ya que el presidente de la comisión, Carlos Pagotto, aún no lo hizo público.

Tanto en el PRO como en la UCR aseguran que el oficialismo nunca explicó formalmente las razones detrás de la decisión de dar marcha atrás con una candidatura que había impulsado y respaldado apenas quince días antes.

La posición de Bullrich también tiene un componente reglamentario. En el Senado señalan que el pedido enviado por Milei para retirar el pliego no alcanza por sí solo: la decisión debe ser tratada en el recinto y obtener mayoría simple. En ese contexto, la legisladora dejó entrever cuál será el sentido de su voto si la iniciativa llega al pleno.