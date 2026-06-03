A PESAR DEL ABIERTO DESAFÍO A LA DECISIÓN DE JAVIER MILEI, PATRICIA BULLRICH NEGÓ FRACTURA EN EL GOBIERNO
Patricia Bullrich desafió a Javier y Karina Milei y dijo que no acompañará la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de una candidata a jueza federal.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, intentó bajarle este miércoles los decibeles a la nueva disputa interna que atraviesa el oficialismo y que la tiene, una vez más. como protagonista al marcarle la cancha al presidente Javier Milei y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La nueva crisis se abrió luego de que se negara a apoyar la retirada, ordenada por la Casa Rosada, del pliego de María Verónica Michelli para ocupar un juzgado federal en Santa Fe.
«Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí», aseguró Bullrich. Ante la intención del gobierno libertario de marginar a Michelli de los nombramientos de jueces, Bullrich invocó su «derecho a la objeción de conciencia» para impulsar la aprobación del pliego de la futura jueza. El de Bullrich no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta considerada como una invitación a que bancas claves en la Cámara alta se alejen de la voluntad oficialista.
El desplante de la exministra de Seguridad llega en un momento bisagra para el oficialismo en referencia a su estrategia legislativa. Es que, tras la decisión de Bullrich se puso en duda la sesión prevista para este jueves, en el que además de avanzar con los más de 70 nombramientos judiciales, LLA buscaba sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y aprobar el pago a holdouts.
Qué dijo Patricia Bullrich
«El bloque LLA tiene muchos temas por delante. Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque», detalló Bullrich. Al ser consultada sobre si hay posibilidad de una fractura del bloque oficialista en el Senado, Bullrich fue terminante: «No de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro».
«Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando», aseguró sobre el futuro de la estrategia legislativa del Gobierno.
Posteriormente, al ser indagada por la situación particular del pliego que despertó las diferencias con Milei, Bullrich ahondó: «Hacía años el país ponía pliegos y sacaba los pliegos. Uno se lo ponía y el otro lo sacaba, el otro lo ponía y el otro lo sacaba. Ahora, este Gobierno ha decidido hacer una revolución en la justicia».
«Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con sus problemas», remarcó.
El giro de Bullrich generó desconcierto en el Senado. Entre quienes habrían firmado aquel dictamen figuran legisladores libertarios —incluida Bullrich— y también aliados habituales del oficialismo. Sin embargo, el listado de firmas no fue difundido públicamente, ya que el presidente de la comisión, Carlos Pagotto, aún no lo hizo público.
Tanto en el PRO como en la UCR aseguran que el oficialismo nunca explicó formalmente las razones detrás de la decisión de dar marcha atrás con una candidatura que había impulsado y respaldado apenas quince días antes.
La posición de Bullrich también tiene un componente reglamentario. En el Senado señalan que el pedido enviado por Milei para retirar el pliego no alcanza por sí solo: la decisión debe ser tratada en el recinto y obtener mayoría simple. En ese contexto, la legisladora dejó entrever cuál será el sentido de su voto si la iniciativa llega al pleno.