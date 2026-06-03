LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DIO INICIO A LOS ENSAYOS DE FOLKLORE, MARCANDO EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA DE APRENDIZAJE, ENCUENTRO Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS TRADICIONES CULTURALES.
Agradecemos especialmente a todas las mujeres que se acercaron a participar de esta primera jornada, compartiendo con entusiasmo y compromiso este espacio destinado a la promoción de nuestras raíces.
En esta oportunidad comenzamos trabajando el tradicional Gato, una de las danzas más representativas de nuestro folklore argentino.
Invitamos a toda la comunidad a sumarse a los próximos ensayos y a disfrutar de este espacio abierto para quienes deseen aprender, compartir y mantener vivas nuestras costumbres.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.