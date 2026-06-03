Mié. Jun 3rd, 2026

LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DIO INICIO A LOS ENSAYOS DE FOLKLORE, MARCANDO EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA DE APRENDIZAJE, ENCUENTRO Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS TRADICIONES CULTURALES.

por Redaccion J 1 hora atrás
 Agradecemos especialmente a todas las mujeres que se acercaron a participar de esta primera jornada, compartiendo con entusiasmo y compromiso este espacio destinado a la promoción de nuestras raíces.
🎶 En esta oportunidad comenzamos trabajando el tradicional Gato, una de las danzas más representativas de nuestro folklore argentino.
🤝 Invitamos a toda la comunidad a sumarse a los próximos ensayos y a disfrutar de este espacio abierto para quienes deseen aprender, compartir y mantener vivas nuestras costumbres.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.

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