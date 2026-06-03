RECUPERANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ENRIPIADO, RELLENO DE Y MANTENIMIENTO DE CALLES

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa llevando adelante tareas de mejoramiento y acondicionamiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de recuperar la infraestructura vial afectada por las intensas lluvias y garantizar una mejor circulación para los vecinos.

🔹 A través de trabajos de relleno, nivelación, bacheo y enripiado, se intervienen las principales vías de comunicación y accesos a instituciones públicas, fortaleciendo la conectividad y la seguridad vial.

🚧 En esta oportunidad, las tareas se desarrollan en diferentes sectores en calles Santa María de Oro y Avenida Héroes de Malvinas, mejorando los accesos y facilitando el tránsito diario de vecinos, estudiantes y trabajadores.

🌧️ Tras los daños ocasionados por el temporal, el municipio redobla esfuerzos para recuperar calles y mejorar las principales vías de comunicación avanzando con obras que permiten una circulación más segura y eficiente.

🤝 Con planificación y trabajo constante, seguimos construyendo una ciudad más conectada, ordenada y preparada para responder a las necesidades de todos los castellenses.

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