LAS BREÑAS DETIENEN A UN HOMBRE Y RECUPERAN UN ELECTRODOMÉSTICO ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde, personal policial intervino en dos hechos ocurridos en distintos barrios de la localidad.

El primero fue en el barrio Hipólito Irigoyen, donde un hombre de 42 años fue detenido por estar vinculado a una causa por violencia de género y daños. La víctima, una joven de 25 años, ya lo había denunciado semanas atrás.

Minutos después, en el barrio Asentamiento Ortiz, efectivos policiales recuperaron un ventilador que había sido robado días antes. El electrodoméstico fue restituido a su dueño tras ser reconocido.

Relacionado