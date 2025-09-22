SOLICITUD DE PARADERO 

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ADRIÁN MATEO DUCA, de 26 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello corto castaño claro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: pantalón negro, camisa blanca, buzo de color verde y negro, llevando una mochila de color negro junto con un bolso negro Se le ha visto por última vez en Calle Misionero Klein N° 346 en fecha 22/09/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Resistencia al 3624763011 o al servicio de emergencias 911.-

