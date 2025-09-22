RECUPERAN UNA BICI Y UN CAJÓN CON BOTELLAS DE VIDRIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos hechos fueron denunciados y luego esclarecidos por los agentes de la comisaría de Makalle

Hoy, en horas de la siesta, el personal de la unidad realizò dos intervenciones. El primero, era el Hurto de una bicicleta rodado 29, marca Fortuna tipo mountainbike. Tras un rastrillaje por el barrio Fachinal, hallaron el bien abandonado en la vía pública. Según manifestaciones de los vecinos, una persona intentaba comercializarlo. De esta manera, la bici fue secuestrada y luego restituida a su propietaria de 29 años.

La siguiente intervención se dio minutos antes cuando los agentes inspeccionaban el pastizal y lograron dar con un cajón de plástico con envases de vidrio, de interés en una causa por “Supuesto Hurto” denunciado por una ciudadana de 42 años.

Finalmente, los dos casos fueron intervenidos exitosamente y ambos bienes fueron restituidos.

