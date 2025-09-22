PUERTO LAVALLE: SAMEEP GARANTIZA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TRABAJOS EN EL RÍO BERMEJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa SAMEEP ejecuta tareas de mantenimiento y limpieza en la toma de agua de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle, con el objetivo de asegurar el suministro a las localidades de Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo.

Las acciones incluyeron la profundización en el cuenco de toma y la limpieza del canal de acceso, aprovechando la estabilización del cauce del río Bermejo tras una fuerte bajante. Estos trabajos permitirán sostener, por al menos 30 días, el servicio sin necesidad de intervención de maquinaria adicional.

El presidente de SAMEEP, Ing. Nicolás Diez, subrayó que “el cauce del Bermejo es muy cambiante y eso nos obliga a realizar canalizaciones periódicas con maquinaria pesada para garantizar que el agua llegue a la toma y pueda ser potabilizada”.

Por su parte, el jefe de la Planta de Puerto Lavalle, Ing. Alejandro Ruiz Díaz, explicó que “los trabajos con retroexcavadora aseguran la continuidad del servicio, beneficiando a miles de chaqueños que dependen de esta planta para acceder al agua potable”.

La Planta de Puerto Lavalle es clave para el abastecimiento de seis localidades del norte chaqueño, por lo que estas intervenciones resultan fundamentales para mantener la calidad y continuidad del servicio.

