RESISTENCIA SORPRENDIDO MIENTRAS SUSTRAÍA OBJETOS DE UN LOCAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió en avenida Urquiza al 900. El presunto autor intentó escapar y pero fue atrapado.

En la tarde del lunes, alrededor de las 16:00, personal de la División Patrulla Preventiva sorprendió a un hombre mientras sustraía objetos de un comercio ubicado en avenida Urquiza al 900 de Resistencia.

Al notar la presencia policial, el ciudadano intentó huir pero minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Quinta lograron demorarlo en la intersección de calle Boggio y calle 13.

El demorado de 39 años fue identificado y se incautó un posnet, un cargador de celular, una pinza , un lubricante para cadenas y dos potes de grasa.

En el lugar se presentó el propietario del local, quien reconoció los objetos y fue invitado a radicar la denuncia correspondiente.

MIENTRAS SUSTRAÍA OBJETOS DE UN LOCAL

El hecho ocurrió en avenida Urquiza al 900. El presunto autor intentó escapar y pero fue atrapado.

En la tarde del lunes, alrededor de las 16:00, personal de la División Patrulla Preventiva sorprendió a un hombre mientras sustraía objetos de un comercio ubicado en avenida Urquiza al 900 de Resistencia.

Al notar la presencia policial, el ciudadano intentó huir pero minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Quinta lograron demorarlo en la intersección de calle Boggio y calle 13.

El demorado de 39 años fue identificado y se incautó un posnet, un cargador de celular, una pinza , un lubricante para cadenas y dos potes de grasa.

En el lugar se presentó el propietario del local, quien reconoció los objetos y fue invitado a radicar la denuncia correspondiente.

Relacionado