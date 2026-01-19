LA TV PÚBLICA TRANSMITIRÁ LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DURANTE EL MUNDIAL 2026

El Gobierno nacional anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial de Fútbol 2026 , que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Según informaron desde el Ejecutivo, los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial y no implicarán el uso de fondos públicos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la medida y remarcó que el costo de los derechos «no será afrontado con el dinero de los impuestos». A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló: «La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin».

Adorni ya había anticipado la decisión a fines de agosto, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, cuando aseguró que el Gobierno realizaba gestiones «para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible», a través de los medios públicos.

El anuncio fue celebrado por el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, quien también se expresó en X con críticas al kirchnerismo. «Gran noticia para arrancar la semana. Ahora sí. Fútbol para todos sin usar la plata de todos. Transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos», escribió.

El Mundial 2026 marcará varios hitos en la historia del fútbol. Será la primera edición que se dispute en tres países y en 16 ciudades, y también la primera en contar con 48 selecciones participantes , frente a las 32 habituales. Además, será el torneo más grande jamás organizado, con un total de 104 partidos.

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, debutará el 16 de junio a las 22.00 frente a Argelia, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00 en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23.00, nuevamente en Arlington. Todos los encuentros serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional.

El partido inaugural del torneo será el 11 de junio a las 16.00, cuando México enfrente a Sudáfrica por el Grupo A en el estadio Ciudad de México. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.