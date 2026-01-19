CORRIENTES: MURIO UN PEATON SOBRE RN14 CERCA DE MOCORETA

Ocurrió anoche alrededor de las 22.30 cuando policías de la comisaría de Mocoretá, fueron alertados sobre un incidente sobre la Ruta Nacional 14. Según las primeras averiguaciones la víctima cruzó la calzada para recoger algo y en ese momento fue embestida por un automóvil.

Todo sucedió en la Ruta Nacional N14, kilómetro 352, carril oeste, un hombre fue atropellado por un automóvil. En el lugar trabajó personal de la comisaría segunda de Mocoretá y el Jefe de turno, la perito policial, el Fiscal en turno dando inicio a las actuaciones del caso contando con la colaboración de Bomberos de Mocoretá, personal del Hospital local y Seguridad Vial en las primeras diligencias.

El fallecido es argentino, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El auto involucrado es un Fiat Palio color blanco. En las primeras horas del día de hoy se realizará el examen cadavérico en el Hospital de Monte Caseros.