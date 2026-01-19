LA UNIÓN EUROPEA ELIMINARÁ ARANCELES PARA EL 92% DE LAS EXPORTACIONES DEL MERCOSUR

La Unión Europea (UE) eliminará los aranceles para el 92 por ciento de las exportaciones del Mercado Común del Sur (Mercosur), por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares, en el marco de un acuerdo histórico firmado entre ambos bloques. La medida permitirá el ingreso preferencial de casi la totalidad de los productos sudamericanos a un mercado de 450 millones de consumidores.

El entendimiento quedó formalizado con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio entre la UE y el Mercosur, rubricados en Asunción, Paraguay. Tras el anuncio, los Estados parte del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— emitieron un comunicado conjunto en el que celebraron el alcance del acuerdo y destacaron su importancia estratégica.

Según el documento difundido por la Cancillería paraguaya, los acuerdos establecen un marco integral y equilibrado destinado a promover el intercambio de bienes y servicios, la inversión y el desarrollo económico entre ambas regiones.

Para el Mercosur, el acuerdo implica un acceso preferencial a la Unión Europea, considerada la tercera economía a nivel mundial, que concentra cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global. Además de la eliminación de aranceles para el 92 por ciento de las exportaciones, la UE otorgará acceso preferencial a otro 7,5 por ciento del comercio del bloque sudamericano, equivalente a unos 4.700 millones de dólares, lo que beneficia prácticamente a la totalidad de los envíos hacia el mercado europeo.

El acuerdo amplía de manera significativa el acceso del Mercosur al mercado europeo, mejora las condiciones comerciales y fortalece la competitividad de las empresas de la región. Asimismo, incorpora mecanismos de cooperación en áreas estratégicas, con el objetivo de contribuir al crecimiento económico y social de los países miembros.

«Con esta firma, los Estados parte del Mercosur reafirman su compromiso con la integración regional, el desarrollo y la cooperación internacional, consolidando una relación estratégica de largo plazo que generará beneficios concretos para los ciudadanos, las empresas y la economía de la región», concluye el comunicado oficial.