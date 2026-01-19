EL GOBIERNO DEL CHACO LANZÓ EL PROGRAMA “MEJOR ESCUELA” PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TODA LA PROVINCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco puso en marcha el programa “Mejor Escuela-Programa Integral de Intervención Escolar”, una iniciativa destinada a mejorar y fortalecer las condiciones edilicias de los establecimientos educativos en distintos puntos del territorio provincial.

Esta presentación fue impulsada por el gobernador Leandro Zdero, a través del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Hugo Domínguez, en articulación con el Ministerio de Educación, conducido por Sofía Naidenoff, acompañados del subsecretario de Proyecto, Jorge Grisóstolo y de la subsecretaria de Infraestructura, Rosana Cerrutti.

El programa prevé intervenciones integrales para garantizar escuelas más seguras, funcionales y adecuadas, mejorando las condiciones de estudio para los alumnos y de trabajo para docentes y personal educativo. La iniciativa busca acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo que la infraestructura escolar es un pilar fundamental para la calidad educativa.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta política pública se enmarca en la decisión de la actual gestión de colocar a la educación como una prioridad, promoviendo igualdad de oportunidades en toda la provincia.

Primera etapa del programa

En esta primera instancia, el programa alcanza a establecimientos educativos ubicados en las localidades de Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Machagay, Quitilipi, Coronel Du Graty, Comandancia Frías y Resistencia.

Las intervenciones incluyen escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes, instituciones de educación especial, centros de educación física y escuelas para jóvenes y adultos.

Desde el Ministerio de Infraestructura aclararon que este relevamiento no es definitivo y que el programa continuará ampliándose progresivamente, incorporando más establecimientos según criterios de urgencia y una planificación ordenada y transparente.

Obras previstas

Entre las acciones contempladas se encuentran:

-Relevamientos y verificaciones generales.

-Mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias.

-Reparación de techos y cubiertas.

-Obras vinculadas al acceso y provisión de agua.

-Pintura general.

-Obras civiles y ampliaciones, según las necesidades de cada escuela.

Finalmente, desde el Gobierno del Chaco destacaron que “Mejor Escuela” forma parte de una política integral de inversión en infraestructura educativa, reafirmando la presencia del Estado en el territorio y el compromiso de garantizar escuelas dignas y seguras para el inicio y desarrollo del ciclo lectivo en toda la provincia.