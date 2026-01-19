TURISMO ACOMPAÑÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL TORNEO DE PESCA VARIADA CON DEVOLUCIÓN EN VILLA RÍO BERMEJITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto de Turismo de la provincia acompañó, este fin de semana, la segunda edición del Torneo de Pesca Variada con Devolución, realizado en el Camping Municipal de Villa Río Bermejito, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de la pesca deportiva como producto estratégico para el desarrollo turístico.

Durante la jornada, el organismo provincial desplegó una importante presencia territorial, brindando información turística a los asistentes, realizando capacitaciones y llevando adelante tareas de fiscalización de la actividad. Estas acciones se realizaron de manera articulada con el municipio y el sector turístico local, garantizando la correcta organización del evento, el cumplimiento del reglamento y la promoción de una pesca responsable y sostenible.

Al respecto, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, destacó que “la pesca deportiva es uno de los productos turísticos que más crecimiento viene teniendo en nuestra provincia, y eventos como este permiten mostrar el potencial de nuestros ríos, fortalecer las economías locales y generar movimiento turístico en cada localidad”.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto: “El acompañamiento del Instituto de Turismo no es solo promocional, sino también formativo y de control, para asegurar que estas competencias se desarrollen de manera ordenada, cuidando el ambiente y fomentando buenas prácticas”.

El torneo contó con la participación de 38 niños en la categoría kids y 88 pescadores en la categoría mayores. En infantiles se premió el mayor peso, mientras que en adultos se reconoció el mayor peso y el mayor tamaño de las piezas capturadas, siempre bajo la modalidad de pesca con devolución.

COMPETIDORES DE VARIAS LOCALIDADES

La competencia convocó a pescadores provenientes de Resistencia, Barranqueras, Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Avía Terai, Quitilipi, Las Garcitas, Fortín Lavalle, Campo Largo, Presidencia Roque Sáenz Peña y Pampa del Indio, consolidando al Producto Pesca como una propuesta clave para el turismo en toda la provincia.

Finalmente, Mazzaroli subrayó que “seguiremos acompañando y fortaleciendo este tipo de iniciativas que posicionan a nuestras localidades como destinos turísticos, promueven el disfrute responsable de los recursos naturales y generan oportunidades para las comunidades”.

