LA SITUACIÓN ECONÓMICA AFECTA FUERTEMENTE A COMERCIOS DE JUAN JOSÉ CASTELLI Y LA REGIÓN

La compleja situación económica continúa impactando con fuerza en los comercios de Juan José Castelli y localidades de la región, una problemática que ya había sido anticipada por este medio y que hoy genera creciente preocupación entre comerciantes, trabajadores y la comunidad en general.

Desde la Cámara de Comercio local señalaron que el escenario actual es “complicado”, marcado principalmente por la caída sostenida en las ventas y una disminución del consumo que afecta a distintos rubros. Según expresaron, uno de los pocos momentos en los que se observó una leve mejora en la actividad fue tras el depósito de pensiones y programas sociales, lo que genera un movimiento económico temporal en la ciudad.

En ese sentido, desde la entidad consideran que serían necesarias medidas que impulsen el consumo de manera sostenida. Entre las propuestas mencionadas, destacaron la implementación de promociones más extensas por parte del Estado, así como la ampliación de planes de financiamiento con cuotas sin interés por parte de las entidades bancarias, sugiriendo que el costo financiero debería ser absorbido para facilitar el acceso al consumo.

IMPACTO DEL FIN DE SEMANA LARGO

El reciente fin de semana largo por el feriado de Carnaval dejó un balance dispar. Mientras que el sector hotelero y gastronómico registró una buena ocupación y mayor movimiento, el resto de los rubros comerciales no experimentó beneficios significativos. Comerciantes indicaron que el feriado no logró dinamizar las ventas en otros sectores ni generar un impacto positivo en la economía regional.

Durante esos días, pocos comercios decidieron abrir sus puertas. Algunos lo hicieron en horarios reducidos o específicos, y quienes mantuvieron sus locales abiertos señalaron que la actividad no resultó rentable.

CIERRE DE PEQUEÑOS COMERCIOS Y PREOCUPACIÓN CRECIENTE

Otra de las principales preocupaciones es el cierre progresivo de negocios en la ciudad. En los últimos meses, varios emprendimientos familiares y pequeños comercios, atendidos por sus propios propietarios o integrantes del grupo familiar, han bajado definitivamente sus persianas.

Esta situación no solo afecta a los comerciantes directamente involucrados, sino también al empleo local y al tejido económico de Juan José Castelli y la región, generando incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector.

