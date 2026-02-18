SUOEM CASTELLI – COMUNICADO URGENTE

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de Castelli (S.U.O.E.M.), afiliado a la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (Fe.T.Mu.) y a la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) Argentina, comunica a todos sus afiliados y afiliadas que adhiere al paro nacional decretado por la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), en repudio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

Consideramos que dicha reforma, lejos de mejorar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras, representa un retroceso en los derechos adquiridos a lo largo de más de 70 años de lucha y conquistas del movimiento obrero. Asimismo, advertimos sobre la intención de debilitar y desestabilizar a las instituciones gremiales, pilares fundamentales en la defensa de los derechos laborales.

Ante este contexto, convocamos a la unidad de todos los compañeros y compañeras para enfrentar de manera colectiva las medidas que consideramos desfavorables para la clase trabajadora y que el presidente Javier Milei pretende implementar.

Modalidad de la medida

Se llevará adelante un paro y movilización por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, que dará inicio a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 24:00 horas del día jueves 19 de febrero del corriente año.

Convocamos a todos los afiliados a acompañar y participar activamente de esta jornada de lucha en defensa de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.

Comisión Directiva

S.U.O.E.M. Castelli

