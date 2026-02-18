APREHENDIERON A UN JOVEN CON MÁS DE 100 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA Y CASI DOS MILLONES DE PESOS EN SU PODER

Un joven de 29 años fue aprehendido tras resistirse al procedimiento policial. Secuestraron droga fraccionada, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Efectivos del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, División C.O.M., demoraron en la mañana de este miércoles a un hombre acusado de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, durante un procedimiento realizado en la intersección de calles Baltet Roger y Toledo.

El operativo se inició cuando personal que realizaba recorridas preventivas fue alertado por un ciudadano sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona. Al arribar al lugar, los agentes identificaron a un sujeto con las características aportadas, quien al notar la presencia policial se tornó hostil, arrojando golpes de puño y patadas e intentando darse a la fuga.

Tras un breve forcejeo, fue reducido y esposado para resguardar su integridad física y la del personal interviniente.

En presencia de testigo hábil, se procedió al palpado de seguridad y requisa de una mochila que llevaba consigo, hallándose en su interior 101 envoltorios con una sustancia blanquecina. Además, secuestraron $1.946.800 en efectivo, 100 dólares y dos teléfonos celulares.

Personal de la División Microtráfico realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 24,1 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1, se notificó la aprehensión del ciudadano por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737”, procediendo al secuestro de la sustancia, el dinero y los demás elementos. Posteriormente fue examinado por Medicina Legal y alojado en la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.

