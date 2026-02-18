CALOR EXTREMO EN CASTELLI: TEMPERATURAS DE HASTA 41°C PONEN EN ALERTA A LA POBLACIÓN

El intenso calor vuelve a sentirse con fuerza en Juan José Castelli y desde distintos organismos advierten sobre la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas previstas para la jornada.

Según el pronóstico, durante la franja horaria comprendida entre las 14 y las 18 horas la temperatura alcanzaría los 41 grados centígrados, con una sensación térmica que podría superar esos valores, generando condiciones extremas.

Desde Salud Pública recomendaron a la población extremar los cuidados, mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en horarios críticos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, las autoridades insisten en adoptar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otras complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Relacionado