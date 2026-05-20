LAS BREÑAS HALLARON TRES EQUINOS SUELTOS EN LA VÍA PUBLICA

Los animales fueron hallados sin marca visible en inmediaciones de Ruta Provincial Nº 6 y avenida Alem. Intervino el Juzgado de Paz local.

Personal de la Comisaría de Las Breñas intervino esta tarde por un caso de presunta infracción a la Ley Nº 2765 sobre animales sueltos en la vía pública, luego del hallazgo de tres equinos que circulaban libremente en un sector del barrio Bicentenario.

El procedimiento se registró alrededor de las 18, en la zona de Ruta Provincial Nº 6 y avenida Alem, donde un empleado municipal del Área de Medio Ambiente y Salud realizó el traslado de los animales hacia la dependencia policial.

Según se informó, se trataba de tres equinos sin marca visible: un caballo de pelaje colorado, una yegua de pelaje moro y un potrillo de pelaje tostado oscuro, los cuales habrían sido encontrados sueltos en la vía pública.

Finalmente intervino el Juzgado de Paz local, quien dispuso la intervención del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo para el traslado de los animales hacia esa dependencia y la remisión de las actuaciones correspondientes.

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