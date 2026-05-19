Estupor en un vuelo a Turquía por un criminal que mordió y escupió a pasajeros cuando lo subieron al avión

Leeson y su pareja, Dawn Thomas, habían partido de Bristol al Aeropuerto de Gatwick, a las afueras de Londres, para abordar el vuelo W95729 de la low cost Wizz Air con destino a Estambul, en Turquía.

Pero lo que debía ser un viaje de placer se convirtió en una pesadilla a miles de metros de altura, que empezó con los forcejeos en tierra y siguió con 90 minutos de viaje llenos de gritos, escupitajos -algunos de los cuales aterrizaron sobre la Leeson y su pareja- y enfrentamientos entre el detenido y los oficiales que lo acompañaban.

Leeson explicó que sólo algunos pasajeros lograron cambiar de asiento. A él y a su pareja les tocó soportar el evento, y grabar todo lo posible porque de otro modo no habría pruebas para elevar una queja formal.

«Es ridículo que hayamos pagado por un vuelo y que hayan puesto a este deportado a las patadas y gritando justo al lado nuestro. Había familias con chicos a bordo que no deberían haber sido sometidas a esto», señaló.

Los acompañantes del prisionero le confirmaron a Leeson que no debería sentirse mal por el agresor porque había cometido delitos de índole sexual en el Reino Unido, y que estaba siendo deportado a su país de origen, Turquía, una vez agotada su condena en una prisión británica.

Así como la empatía voló por los aires, Leeson y su mujer esperan conseguir que la low cost les devuelva parte de las 500 libras esterlinas que pagaron por sus pasajes tras haberlos sometido a un vuelo de terror.