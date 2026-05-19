ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL MIÉRCOLES 20 DE MAYO»

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos concluidos en 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 7.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 7.

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