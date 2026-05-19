JAVIER MILEI RESPALDÓ A SANTIAGO CAPUTO: «ES COMO UN HERMANO PARA MÍ»

El mandatario defendió al asesor presidencial, en medio de la tensión interna en La Libertad Avanza. Además, elogió la labor de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados.

Javier Milei junto a Santiago Caputo.

El mandatario Javier Milei volvió a respaldar al asesor presidencial Santiago Caputo, en medio de la tensión interna y el fuego cruzado en La Libertad Avanza. Además, defendió la labor de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados y cargó nuevamente contra la prensa.

Milei fue consultado en Neura Media sobre la interna entre las Fuerzas del Cielo, una agrupación militante encabezada por Caputo, y Menem. En este marco, la cuenta de Instagram @ciberperiodista expuso denuncias contra el Gobierno y un usuario de esa red social, supuestamente vinculado al presidente de la Cámara baja, divulgara la publicación. Luego, la cuenta que difundió el posteo fue eliminada y Caputo arremetió en X: «Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos».

El presidente Javier Milei. «Eso fue algo que le plantaron a Martín Menem, eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del Gabinete y si quiere le paso el vídeo que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Menem. Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema», remarcó Milei.

En tal sentido, respaldó a ambos funcionarios y arremetió contra los periodistas: «Santiago Caputo es como un hermano para mí y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinario. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que pueden pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento».

Javier Milei: «Nuestro plan es seguir bajando impuestos» Por otro lado, el Presidente se refirió a la carga impositiva y sostuvo que el Gobierno apunta a disminuir la presión fiscal: «Nuestro plan fiscal es seguir bajando impuestos, pero para poder hacerlo hay que bajar el gasto público. Hoy el gasto público, en términos del PBI, está en torno a los 14-15%. Este es un país federal, yo no me puedo meter ni con lo que hacen las provincias ni con lo que hacen los municipios. Ni siquiera son de mi mismo color político, o sea que ni siquiera les puedo sugerir la línea violeta».

En este marco, el jefe de Estado proyectó una reelección. «Nosotros tenemos un plan maestro, que es si nosotros estuviéramos 8 años en el Gobierno. Nuestro plan fiscal implica bajar impuestos que a lo largo de la hipótesis de crecimiento base, de hecho, Argentina puede llegar a terminar creciendo estos cuatro años un 20%», expresó.

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