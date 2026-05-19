Mié. May 20th, 2026

ANSES: A CUÁNTO ASCENDERÁ LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

por Redaccion J 3 horas atrás

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.

A cuánto aumentará la Prestación por Desempleo.

A cuánto aumentará la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.

Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes acceden

El beneficio funciona como un ingreso temporal para personas desempleadas. El importe final cambia según los salarios previos y los aportes registrados de cada solicitante. Los valores no son iguales para todos los beneficiarios porque el cálculo depende de la situación laboral de cada trabajador.

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

  • Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
  • Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:

  • reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
  • verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
  • iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
  • confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación

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