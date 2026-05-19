ENCONTRARON EL CUERPO DE UN JOVEN EN EL CEAMSE DE ENSENADA

Óscar Eduardo Conobbio, de 27 años, fue encontrado sin vida en Ensenada

Se trataba de Óscar Eduardo Conobbio, un joven de 27 años. Si bien su domicilio estaba radicado en la calle 80 entre 121 y 122, trascendió que el joven se encontraba en situación de calle y que era conocido por frecuentar la zona de Plaza Olazábal.

La identificación de Conobbio fue posible gracias a una copia de su DNI encontrada en uno de los bolsillos del pantalón que llevaba puesto.

Las pericias también determinaron que el hombre llevaba muerto entre ocho y doce horas antes del hallazgo. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata.

Las escalofriantes hipótesis que investiga la Justicia

Ahora la gran incógnita recae en determinar cómo llegó el cuerpo del joven al predio del Ceamse. La principal hipótesis que barajan los investigadores es que fue trasladado dentro de un camión recolector que esa misma noche había descargado basura.

A partir de ahí, los investigadores trataron de identificar qué camiones entraron al predio aquel jueves y qué recorrido habían realizado en las horas previas.

Luego de obtener los datos respecto a qué barrios recorrieron, en qué franja horaria y en qué calles recolectaron la basura, los investigadores centrarán la búsqueda en el análisis de las cámaras de seguridad.

En ese sentido, se barajan dos hipótesis: la primera es que la víctima haya estado durmiendo dentro del contenedor para resguardarse del frío y que, por motivos que se desconocen, no haya podido salir o dar aviso para pedir ayuda cuando el camión procedió a levantar la carga para arrojarla dentro de la caja compactadora.

La segunda hipótesis, y sin dudas la más inquietante, es que Conobbio haya sido víctima de una brutal agresión y que, para descartar su cuerpo, lo colocaron dentro del contenedor de basura. La autopsia será determinante en este caso para establecer la causa de muerte del joven.

En paralelo, los investigadores también se centran en quién era la víctima, cuál era su entorno, qué lugares frecuentaba y quiénes fueron las últimas personas en verlo con vida.