PROGRAMA ÑACHEC: ESTE MIÉRCOLES CONTINÚA LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS EN DISTINTOS BARRIOS DE RESISTENCIA

La subsecretaria de Políticas Sociales Integrales, Tamara Silvestri, informó que este miércoles 20 de mayo continuará el operativo de entrega de módulos alimentarios en distintos puntos de Resistencia, en el marco del Programa Provincial, Social y Articulado Ñachec.

La asistencia está destinada a familias de diferentes barrios de la capital chaqueña, con atención en centros comunitarios, iglesias y espacios culturales, en los horarios establecidos para cada zona.

El cronograma previsto es el siguiente:

-De 8:00 a 11:30, en la Iglesia Betania, para vecinos de los barrios y villas Don Santiago I, II y III.

-De 9:00 a 12:00, en el Centro Comunitario Villa del Parque, destinado a familias de los barrios Marín, Villa del Parque y Villa Progreso.

-De 8:00 a 11:00, en la Usina Cultural del Arte, para beneficiarios de los barrios Saavedra, San Juan, Federal, Gobernador Obligado e Itatí.

-De 9:00 a 11:30, en el Centro Cultural Municipal Los Cisnes, para vecinos de los barrios 29 de Agosto, Mate Cocido, Betina Vázquez, Las Palmeritas y San Expedito.

-De 8:30 a 12:00, en la Iglesia Evangélica Una Voz en el Desierto, destinado a familias de los barrios El Palmar, Ilusión, 3 de Agosto, 29 de Julio y Santillán.

Desde la Subsecretaría, del Ministerio de Desarrollo Humano, recordaron que el operativo está sujeto a condiciones climáticas y solicitaron a los beneficiarios asistir con la documentación correspondiente para agilizar la atención.

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