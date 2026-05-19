FRANCO COLAPINTO PALPITÓ EL GRAN PREMIO DE CANADÁ: «ES UNA PISTA MUY…»
El piloto argentino destacó el progreso del equipo Alpine y aseguró que buscarán mantener el buen nivel en un nuevo fin de semana con formato Sprint.
La Fórmula 1 no da tregua y la bandera argentina flameará con más fuerza que nunca en el emblemático Circuito Gilles Villeneuve. Luego de una actuación consagratoria en las calles de Miami, donde metió el auto en el Top 10 tanto en las clasificaciones como en la carrera dominical, Franco Colapinto ya se instaló en Canadá con el firme objetivo de ratificar que el salto de calidad de su monoplaza Alpine no fue una casualidad de una sola fecha.
El oriundo de Pilar transita un presente de pura consolidación en la máxima categoría del automovilismo mundial. A exactamente doce meses de haber hecho su estreno absoluto con la estructura de Enstone, Franco destacó el notable quiebre de rendimiento que viene exhibiendo el equipo en este arranque de la temporada 2026: “Miami demuestra que vamos por el buen camino y que tuvimos un gran comienzo. Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana con formato Sprint”.
Para no dejar ningún detalle librado al azar en un trazado semipermanente tan exigente como el de Montreal, Colapinto pasó las últimas dos semanas recluido en la fábrica del equipo en Inglaterra, puliendo la puesta a punto y memorizando los puntos de frenado más críticos: “Pude pasar un tiempo en Enstone repasando el buen resultado y preparándonos con un importante trabajo en el simulador. El circuito es muy divertido; por fin una pista en la que ya corrí antes, con sus largas rectas de alta velocidad, pero también con sus curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”.
Correr en un escenario conocido representa una ventaja crucial para el argentino, quien en los grandes premios anteriores debió invertir las primeras sesiones de entrenamientos libres exclusivamente en descubrir las trayectorias de los circuitos. En Canadá, Franco saldrá a buscar los límites de la pista desde el primer minuto de actividad.
El Gran Premio de Canadá albergará la tercera carrera Sprint del calendario 2026 de la Fórmula 1. Al contar con una única tanda de entrenamientos libres antes de la primera sesión clasificatoria del viernes, la ventana para encontrar el equilibrio del auto es sumamente reducida, un factor que el bonaerense tiene muy en claro: “Como siempre en estos eventos, lo más importante es el tiempo arriba del auto”, comenzó diciendo. Y agregó: “Trabajaremos muy duro desde la primera vuelta para mantener el buen ritmo que viene arrastrando el equipo y lograr otro fin de semana sumamente sólido”.
Cronograma completo del Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo
- Prácticas libres: 13:30 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:14
Sábado 23 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 24 de mayo
- Carrera principal: 17:00