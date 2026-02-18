MULTA MILLONARIA PARA LOS CAZADORES CONDENADOS POR LA CAZA DE UN YAGUARETE EN FORMOSA

Los tres cazadores condenados por matar un yaguareté en Formosa deberán pagar una millonaria suma como parte de la reparación por el daño ambiental causado.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso presentado por la defensa y ratificó que, para acceder a beneficios de libertad, primero deberán cumplir con las obligaciones impuestas en la sentencia.

El fallo confirmó que cada uno de los condenados deberá abonar cinco millones de pesos destinados al Programa de Conservación del Yaguareté y completar una capacitación obligatoria sobre protección de la fauna. La Justicia consideró que la reparación económica y las medidas ambientales son condiciones indispensables antes de evaluar cualquier pedido de libertad condicional.

El yaguareté cazado en Formosa.

Los hombres habían sido condenados en agosto de 2025 a dos años de prisión efectiva por la caza ilegal de la especie, en infracción a la Ley de Conservación de la Fauna. La defensa intentó acceder a la libertad condicional sin cumplir previamente con las obligaciones económicas y educativas, pero la Cámara entendió que el requisito no constituye un perjuicio irreparable y debe cumplirse antes de cualquier beneficio.

El caso adquiere especial relevancia en el norte argentino, donde el yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción y su preservación es considerada prioritaria. El fallo busca sentar un precedente en materia de reparación ambiental y reforzar el rol de la Justicia en la protección de especies amenazadas.