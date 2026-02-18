AVANZA EL EDIFICIO PIACENTINI: 24 FAMILIAS MÁS, CERCA DE SU VIVIENDA PROPIA

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero supervisó en Resistencia el avance de las obras del Edificio Fideicomiso Piacentini, un emprendimiento que contempla la construcción de 24 departamentos más, que ya fueron sorteadas públicamente y que presenta un progreso cercano al 40%. La obra, ubicada sobre avenida Piacentini, estaría finalizada hacia fin de año para ser inaugurada en enero de 2027.

El primer mandatario provincial, acompañado por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, remarcó que estos departamentos se llevan adelante, en el marco del Programa Fideicomiso Inmobiliario Piacentini, impulsado por el organismo en conjunto con Fiduciaria del Norte S.A. Este emprendimiento es desarrollado por Fiduciaria del Norte S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario Piacentini, anunciado oficialmente por el Gobernador el pasado 10 de junio de 2025. La iniciativa promueve un modelo de gestión que articula inversión privada con planificación pública, facilitando el acceso a la vivienda a familias con capacidad de ahorro mediante mecanismos transparentes, organizados y sostenibles.

“La obra viene a buen ritmo; se está cumpliendo con todo lo establecido en el plan de trabajo y estimamos que estará terminada para fin de año”, precisó Berecoechea. El titular del IPDUV explicó que la operatoria contempla un esfuerzo compartido con las familias adjudicatarias, que realizan un aporte económico inicial, mientras que el organismo financia el resto de la obra. Un esquema similar se implementa también en Presidencia Roque Sáenz Peña. “Con una administración responsable de los recursos de los chaqueños, estamos avanzando con este proyecto que garantizará el acceso a una vivienda a 24 familias, mediante una operatoria conjunta”, aseguró el funcionario.

Durante la recorrida participaron además el

presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira; el vocal de Vivienda, Daniel Monti; y Osvaldo Egea en representación de la empresa constructora Coning S.A., encargada de ejecutar la obra.

Desde la firma constructora señalaron que ya se concluyó la estructura de hormigón armado del edificio y actualmente se avanza con el cerramiento de mampostería para proceder al techado. “Estamos por ejecutar la estructura de techo en el cuarto piso para impermeabilizar la obra y comenzar luego con las terminaciones, pisos, revoques y carpinterías”, detallaron.

Relacionado