LA POLICÍA DEL CHACO ALERTA SOBRE ESTAFAS DIGITALES Y REFUERZA RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

El Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco advirtió a la comunidad sobre el crecimiento de las estafas digitales y recordó que, en la actualidad, los delincuentes no necesitan estar físicamente frente a la víctima para concretar el engaño.

Desde el área especializada señalaron que, con solo un teléfono celular, los estafadores pueden llevar adelante maniobras como falsas inversiones, premios inexistentes, robo de cuentas de WhatsApp y el envío de comprobantes de transferencias falsos, entre otras modalidades.

Ante este escenario, remarcaron la importancia de adoptar medidas de prevención básicas para evitar caer en este tipo de delitos. Entre las principales recomendaciones, indicaron no compartir claves personales ni códigos de verificación, activar la verificación en dos pasos en las aplicaciones de mensajería y redes sociales, y no ingresar a enlaces sospechosos que lleguen por mensajes o correos electrónicos.

Asimismo, informaron que ante cualquier sospecha o si se fue víctima de una estafa, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana o acudir al Departamento de Cibercrimen, ubicado en Juan Domingo Perón 1365 de Resistencia. También se encuentra disponible la línea telefónica 3624-709524 para consultas y asesoramiento.

Desde la Policía del Chaco reiteraron que la prevención es siempre la herramienta más eficaz para combatir el delito digital y proteger la información personal y financiera.

