BALANCE POSITIVO DEL FIN DE SEMANA LARGO: 82% DE OCUPACIÓN HOTELERA Y PICO GASTRONÓMICO EN SAN VALENTÍN

Durante el período relevado, la provincia alcanzó un promedio del 82% de ocupación hotelera, un 95% de funcionamiento del sector gastronómico y un 75% de actividad en propuestas de turismo activo, indicadores que reflejan el impacto directo del movimiento turístico en las economías regionales.

En este contexto, el 14 de febrero -fecha en la que se celebró San Valentín- se constituyó como un hito estratégico dentro del movimiento turístico del fin de semana largo.

Con acciones promocionales desarrolladas del 13 al 15 de febrero, articuladas junto al sector privado, la gastronomía provincial alcanzó un 100% de ocupación ese día, consolidando a la fecha como uno de los picos de mayor movimiento del mes.

El Instituto de Turismo del Chaco junto al Instituto de Cultura, informaron que el fin de semana largo de Carnaval, del 14 al 17 de febrero de 2026, dejó un balance altamente positivo para la provincia en términos turísticos, culturales y económicos, en el marco de la Ruta de los Carnavales Chaqueños 2026, iniciativa que integró a más de 25 municipios del territorio provincial.

Las celebraciones desarrolladas en las regiones Litoral, Centro e Impenetrable reafirmaron el valor de las fiestas populares como expresión de identidad cultural, fortaleciendo comparsas, expresiones artísticas y el encuentro comunitario en cada localidad participante.

La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, acompañada por su vicepresidente, Virginia Zacarías, destacó que “el Carnaval 2026 demuestra que cuando hay planificación, articulación territorial y una decisión política clara, el turismo se convierte en una herramienta concreta de desarrollo. Más de 25 municipios fueron protagonistas de una fiesta que no solo celebra nuestra identidad cultural, sino que también dinamiza las economías regionales”.

Asimismo, remarcó que San Valentín se consolida como una fecha estratégica dentro del calendario turístico provincial. “El trabajo conjunto con el sector gastronómico y hotelero permitió alcanzar niveles históricos de ocupación, fortaleciendo el turismo de escapada en toda la provincia”, afirmó.

En esa misma línea, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, subrayó que “la promoción de productos turísticos como la Ruta de los Carnavales se enmarca dentro de la política impulsada por el gobernador Leandro Zdero, orientada a posicionar al turismo como actividad estratégica para el crecimiento provincial. El gobernador ha definido al turismo como política de Estado. Nuestro desafío es consolidar una agenda que integre cultura, territorio y desarrollo económico sostenible en toda la provincia, acompañando fechas clave que potencian nuestras economías regionales”, concluyó.

La Ruta de los Carnavales Chaqueños 2026 consolidó al Chaco como destino cultural durante el feriado largo y reafirmó la planificación estratégica, la identidad cultural y la generación de oportunidades en cada región.

