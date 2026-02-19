“LA POLICÍA DEL CHACO NO PERMITE USURPACIONES”: DESBARATAN INTENTO DE OCUPACIÓN

En un operativo certero realizado en la tarde de este miércoles, la Policía del Chaco intervino ante una usurpación en proceso en un predio ubicado en Carrasco al 3800, dejando en claro que no se permitirán asentamientos ilegales en la jurisdicción.

El despliegue comenzó a las 19:40, cuando efectivos de la Comisaría Séptima acudieron al lugar y constataron la presencia de aproximadamente 30 personas adultas. Los ocupantes alegaron ser «preadjudicatarios» del terreno, presentando únicamente una constancia de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible como justificación para su permanencia.

Intervención Judicial y Desalojo

Ante la falta de documentación legal que avalara la toma de posesión, se dio intervención inmediata al equipo Fiscal en turno. El magistrado ordenó la identificación de todos los presentes y su invitación formal a abandonar el predio de forma pacífica.

Para asegurar el cumplimiento de la orden, se contó con el apoyo estratégico del Grupo de Infantería y personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM). Tras la lectura de las actas y el diálogo con las autoridades, el grupo se retiró del lugar sin que se produjeran incidentes de gravedad.

Con las actuaciones ya elevadas a la justicia, la institución reafirmó el mensaje preventivo que marcó el éxito del operativo: «La Policía del Chaco no permite usurpaciones».

