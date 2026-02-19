Castelli HALLARON A LA JOVEN ARIANA

Fue restituida a su madre en buen estado de salud

A raíz de la denuncia radicada en la Comisaría Segunda de Castelli, se llevó a cabo el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Desaparición de Personas y las unidades policiales comenzaron la investigación para hallarla.

Pocas horas después, el Servicio Externo logró localizarla en una plaza de la Quinta 12 de la localidad, en buen estado de salud. Fue trasladada a la dependencia policial y luego entregada a su madre.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, al Juzgado de Niñez y Familia y a la Unidad de Protección Integral.

